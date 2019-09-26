В Казани юная автоледи на «Мерседесе» сбила на «зебре» девушку-подростка, пешеход в больнице

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Девушка-подросток с тяжелыми травмами головы попала в больницу после наезда юной автоледи на «Мерседесе» на Мавлютова в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 12.40 напротив дома № 17 по Мавлютова 20-летняя девушка за рулем "Мерседеса", по предварительным данным, не уступила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершила наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии девушка-подросток получила многочисленные травмы и на карете скорой помощи была доставлена в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, многочисленные ушибы и гематомы.



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