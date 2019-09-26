До 1 октября открыт прием заявок на фестиваль «Наше время – Безнен заман»

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). До 1 октября открыт прием заявок на участие в VII ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества «Наше время – Безнен заман». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

В рамках конкурса работающая молодежь в возрасте от 18 до 35 лет может проявить себя в различных творческих направлениях – вокале, хореографии, художественном слове.

В текущем году фестиваль, посвященный Году рабочих профессий, проходит с 1 марта по 16 ноября. Всего состоятся четыре зональных тура и финал. 26 и 27 октября в Казани будет организован четвертый зональный этап. На второй день мероприятия в КДК имени Ленина пройдет гала-концерт.

Финал состоится 13 и 14 ноября в концертном зале Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Сюда приедут победители зональных туров, получившие специальное приглашение председателя жюри и генерального продюсера. 16 ноября в КРК «Пирамида» пройдет большой гала-концерт.



Узнать больше информации и подать заявку можно на сайте фестиваля.

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