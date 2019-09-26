(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Водитель казанского автобуса №31 помог мужчине, который упал в обморок в салоне транспорта, сообщил ИА «Татар-информ» председатель ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков

«Сегодня в автобусе № 31 на остановке "Фучика" в обморок упал мужчина. По предварительным данным, у него случился гипертонический криз», – уточнил Темляков.

Водитель и кондуктор, не теряя времени, вызвали бригаду скорой помощи, усадили мужчину на сиденье и открыли дверь, чтобы в салон стал поступать воздух. Пассажир пришел в себя и его передали медикам.

В этот же день похожая ситуация произошла в салоне автобуса № 46 на улице Ломжинская. Здесь плохо стало пожилой женщине. Пассажирка стала жаловаться на нехватку воздуха и головокружение.

Водитель принял решение остановить автобус, пересадить всех пассажиров на другой транспорт, а пенсионерке вызвать медиков.



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