МВД РТ опровергло, что болельщиков «Спартака» во время матча с «КАМАЗом» закрывали в «клетку»

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Болельщиков «Спартака» во время матча с «КАМАЗом» не закрывали в «клетку». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что болельщиков московской команды запускали в огороженный железной сеткой сектор, который запирали на ключ.

Как объяснили в пресс-службе МВД по РТ, по правилам безопасностью на стадионе во время футбольной игры занимаются стюарды – представители организаторов матча. Полицейские, росгвардейцы, сотрудники частных охранных организаций и контролеры-распорядители в свою очередь обеспечивают общественный порядок. Сам матч прошел без нарушений.

Дверцу на видео закрывает не полицейский, а стюард. В то же время тот факт, что одна дверца была закрыта, объяснили в МВД по РТ, не говорит о том, что у болельщиков «Спартака» не было доступа куда-либо через другие двери – они выходили в туалет, покупали кофе, вообще свободно передвигались по территории стадиона.

Также в пресс-службе МВД по РТ агентству сообщили, что во время матча «КАМАЗа» и «Спартака» на стадионе в Набережных Челнах находились 5 тыс. 980 зрителей, включая 1200 болельщиков «Спартака». В двух специально организованных фан-зонах присутствовали 700 зрителей, 50 из них были болельщиками приехавшей команды.

«Было выявлено два факта нарушения общественного порядка. Один из болельщиков хотел пройти на матч в состоянии алкогольного опьянения, другой пытался зажечь файер. Противоправные действия граждан были немедленно пресечены», – сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как сообщили в пресс-службе министерства, болельщики «Спартака» поблагодарили организаторов матча за отличное проведение игры и теплый прием.

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