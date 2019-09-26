Минниханов: Логистические проекты являются ключевыми в сотрудничестве с Казахстаном

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В своей работе власти Татарстана многое перенимают у казахстанских партнеров. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Акимом Актюбинской области Ондасыном Уразалиным.

«Нам интересно, какие подходы и формы вы используете в своей работе. Система управления везде одинакова, но у каждого из нас есть свои подходы и решения. Поэтому с большим уважением хочу поприветствовать вас и ваших коллег, уверен, что ваш визит даст определенный серьезный толчок в наших отношениях», — сказал он.

Действующее в Казани Генеральное консульство Казахстана является хорошим подспорьем в отношениях сторон, подчеркнул Минниханов. Кроме того, в Нурсултане работает представитель Татарстана, между столицами установлены прямые рейсы. «За последние два года товарооборот превышает 700 млн долларов США. Конечно, мы должны работать на миллиард», — добавил Президент.

Важным направлением сотрудничества является транспортно-логистический потенциал. В этом плане немалую роль играет разрабатываемый транспортный корридор «Западный Китай — Западная Европа».

В добрососедских дружеских отношениях России и Казахстана значительную роль играет региональное сотрудничество, отметил Ондасын Уразалин. За сотрудничеством регионов между собой стоят конкретные люди — бизнесмены, руководители государственных предприятий и организаций, которые этот процесс направляют и организовывают. «Поэтому я очень признателен за организацию приема и возможность познакомиться с инвестиционной составляющей Татарстана», — подчеркнул он.

Делегацию впечатлил опыт Татарстана в создании особых экономических зон. Сейчас эта работа ведется в Казахстане, так что стране интересны наработки республики в этой сфере.

Сегодня гости посетили агропромышленный парк «Казань», технополис «Химград» и Агентство инвестиционного развития РТ, где состоялась презентация экономического потенциала республики. Также в программе визита делегации запланировано посещение ОЭЗ «Иннополис» и Университета Иннополис.

Актюбинская область стала третьим регионом Казахстана, с которым у Татарстана заключено соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в 2017 году в рамках XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске. В 2014 году аналогичные документы были подписаны с Кызылординской и Атырауской областями.

В Казахстане находится вторая по численности татарская община в зарубежье. Там проживает около 205 тыс. татар. В 2019 году Сабантуй проходил в 20 городах Казахстана. В Татарстане проживает около 2 тыс. казахов, действует Национально-культурная автономия казахов РТ.

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