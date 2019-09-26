«Очень удачно сюда вписался»: Марат Ахметов представил нового руководителя Апастовского района

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Пост главы Апастовского района Татарстана сегодня занял заместитель руководителя Главного инвестиционно-строительного управления РТ Равиль Хисамутдинов. На заседании районного Совета депутатов его кандидатуру представил заместитель Председателя Государственного Совета республики Марат Ахметов, и депутаты ее единогласно поддержали.

«Новый глава с опытом работы, в том числе и в Апастовском районе, знает людей, команду, проблемы и задачи. Очень удачно вписался в район. И нет никаких сомнений, что дальше будет более масштабно заниматься задачами социально-экономического развития муниципалитета», – сказал Марат Ахметов корреспонденту ИА «Татар-информ».

Он добавил, что депутаты с большим уважением проводили бывшего главу района Рашида Загидуллина и положительно оценили новое назначение.

«Очень доброжелательно, с одобрением приняли новую кандидатуру. Поскольку он депутат из Апастовского района, его сразу избрали главой», – поделился подробностями зампредседателя Госсовета.

Равиль Хисамутдинов окончил Казанский филиал Юридического института МВД РФ, работал в администрации Буинского района, позднее стал руководителем аппарата администрации этого муниципалитета. Затем трудился руководителем аппарата Буинского районного Совета, руководителем исполкома Менделеевского района, а в 2014 году переехал в Апастово, где также возглавил исполком. С 2017 года работал в ГИСУ РТ.

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