Татарстан и Чувашия ради упрощения кадастрового учета согласуют границы

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Татарстан уточнит границы кадастрового учета с Чувашией, которая уже согласовала границы с Нижегородской и Ульяновской областями и Республикой Мордовия. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Республики Чувашия.

«Всего Чувашия граничит с пятью регионами. Границы с тремя субъектами РФ уже поставлены на кадастровый учет», – отметили в пресс-службе.

Границы с Нижегородской областью и Республикой Мордовией были согласованы в 2017 году, а с Ульяновской областью – в 2018-м. «В настоящее время ведется работа по согласованию границ с республиками Марий Эл и Татарстан», – уточнили в Минстрое Чувашии.

Утверждение границ не приведет к фактическому изменению площади территории Чувашской Республики. Проводимые работы упростят процедуры предоставления земельных участков и постановки недвижимости на государственный кадастровый учет, объяснили в ведомстве.

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