Под суд пойдет полицейский, который не довез до психушки челнинца, и тот надругался над племянницей

(Набережные Челны, 26 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Перед судом в Челнах предстанет полицейский, из-за халатности которого психически больной надругался над несовершеннолетней племянницей, сообщили в прокуратуре Набережных Челнов.

Следствие установило, что в 2018 году 50-летний челнинец с отклонениями в психике совершил насильственные действия сексуального характера над своей 16-летней племянницей. По решению суда его направили на принудительное лечение в специализированное медучреждение.

В ПНД его должен был доставить участковый уполномоченный отдела полиции № 1 «Автозаводский». Однако он свои обязанности не выполнил. Оставшись без контроля и медпомощи, мужчина в 2019 году опять надругался над девушкой, причем происходило это, судя по материалам дела, неоднократно.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело, его обвинили в халатности. Участковый свою вину не признал. Тем не менее в отношении него прокуратура города утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

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