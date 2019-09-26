Российский футбольный союз изучит ситуацию по задержанию болельщиков «Спартака» на стадионе

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). РФС рассмотрит сложившуюся ситуацию с задержанием болельщиков «Спартака» на гостевой трибуне. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Мы изучаем ситуацию, запросили информацию у непосредственного организатора матча — "КАМАЗа" — и у представителей службы безопасности "Спартака"», — заявили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как болельщиков московской команды стюард запирает на трибуне.

Вчера, 25 сентября, прошел матч в рамках 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах — московский «Спартак» одолел местный «КАМАЗ» со счетом 2:1.

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