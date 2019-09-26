Глава Федерации бокса РТ Игнатьев считает, что драки в екатеринбургском отеле «Хайят» не было

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Ранее СМИ сообщали, что самыми активными участниками конфликта в караоке-баре Екатеринбурга стали Владислав Носовец – представитель Федерации бокса Татарстана и Шамиль Пирнаев – тренер дагестанской сборной.

Президент Федерации бокса Татарстана Сергей Игнатьев прокомментировал данную ситуацию журналисту ИА «Татар-информ»: «Не было там никакой драки. Была словесная перепалка на повышенных тонах. А Владислав, наоборот, старался как-то урегулировать конфликт и разговаривал то со спортсменами, то с бойцами Росгвардии, которые, кстати, просто подошли выяснить ситуацию. С ними никакого конфликта не было», - подчеркнул собеседник. «Тем не менее Носовец уже записал видеообращение, в котором извинился перед всем боксерским сообществом за свое некорректное поведение», - добавил Игнатьев.

По словам Генерального секретаря Федерации Бокса России Умара Кремлева, все спортсмены, участвующие в той или иной степени в конфликте, будут дисциплинарно наказаны.

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