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Татар-информ

26 сентября 2019, 13:06

ОбществоЗдоровье и среда

На дне психологической помощи в Казани раздавали «таблетки» от детской интернет-зависимости

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ОбществоЗдоровье и среда

На дне психологической помощи в Казани раздавали «таблетки» от детской интернет-зависимости

Фото: Наталья Рыбакова

Казанские психологи рассказали, почему современные школьники страдают от интернет-зависимости и чрезмерного увлечения компьютерными играми.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Проблемы детской интернет-зависимости и чрезмерного увлечения компьютерными играми обсудили сегодня психологи вместе с родителями казанских школьников на дне психологической помощи в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ. Родители получили от квалифицированных специалистов несколько важных профилактических советов.

«У современных детей снижена познавательная потребность. Сегодня много детско-родительских конфликтов. Родители не знают, как найти общий язык со своим ребенком. Дети живут в мире Интернета, они не всегда полноценно общаются со своими родителями. Это связано с отсутствием у родителей свободного времени, а также отсутствием у взрослых знаний по психологии ребенка. Кроме того, во многих семьях нет организованного совместного досуга, традиций и ценностей», - рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» помощник уполномоченного по правам ребенка в РТ Эльвира Башлай.

Она отметила, что сегодня в рамках Дня психологической помощи по «детским» вопросам в приемную детского омбудсмена РТ обратились жители республики, которые не знают, как найти общий язык со своими детьми. Это приводит к тому, что, находясь в одной квартире, ребенок и родители редко общаются, и между ними создается большая дистанция, целая пропасть.

«Когда у ребенка возникают проблемы в школе, со сверстниками, учителями или какие-то личностные проблемы, то родитель не всегда может адекватно ему помочь, дать какой-то совет. Многие обратившиеся к нам не знают, как найти общий язык с ребенком. Дети говорят: «Мои родители меня не понимают», а взрослые говорят: «Мой ребенок не хочет меня слышать», - отметила собеседница.

Эльвира Башлай считает, что интернет-зависимость – актуальная проблема современных детей. Родители бьют тревогу по поводу того, каким образом оттащить ребенка от компьютера, чтобы он не стал от него зависимым. Чем раньше папы и мамы начнут уделять больше внимания своим детям, проводить совместный досуг, тем меньше времени их ребенок будет оставаться один на один с компьютером.
«Проблема в том, что с раннего детства мы сами создаем те условия, при которых может сформироваться зависимость. Мы даем детям пользоваться телефонами и планшетами. Конечно, это удобно, но тем самым ребенок учится занимать себя сам. Родителям важно организовать совместное времяпровождение. Не важно, готовите ли вы пиццу или гуляете вместе, посещаете театры и кинозалы. Важно, чтобы свободное время ребенка было заполнено чем-то другим, кроме компьютера», - сообщила помощник уполномоченного по правам ребенка в РТ.

Эльвира Башлай отметила, что если родители демонстрируют собственную зависимость от социальных сетей и после работы проводят в них немало времени, это плохой пример детям. Ребенок перенимает такую модель поведения у взрослых и считает ее нормой. В современном мире существует такой парадокс: родители и дети, будучи в одной квартире, отдалены друг от друга, поскольку каждый находится в своем виртуальном мире, общаясь с кем угодно, но только не со своими близкими членами семьи.

«Одно из направлений профилактики интернет-зависимости – организация семейного досуга, формирование семейных традиций, обсуждение личных проблем в кругу семьи. Также родители могут сами рассказывать о вреде Интернета и давать возможность пользоваться этим ресурсом детям только с пользой. Это может быть посещение виртуальных музеев, знакомство с другими странами, изучение мира, природы и культуры. Однако это не должны быть социальные сети, которые заполняют время бесполезным общением», - заключила собеседница.

День психологической помощи организован в Казани в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ во второй раз в этом году . Впервые он прошел 6 июня. На вторую бесплатную консультацию к психологам по «детским» вопросам записались 24 человека, что в два раза больше, чем три месяца назад. Бесплатную психологическую помощь взрослым и детям оказали четыре казанских психолога.

 

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