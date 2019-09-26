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Татар-информ

26 сентября 2019, 12:44

Официальная хроника

Казахстану интересен опыт Татарстана для разработки месторождений в Актюбинской области

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Официальная хроника

Казахстану интересен опыт Татарстана для разработки месторождений в Актюбинской области

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов принял в Казанском Кремле делегацию Актюбинской области Казахстана.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Власти Казахстана заинтересованы в привлечении татарстанских компаний к геологоразведке и разработке месторождений Актюбинской области. Об этом заявил аким области Ондасын Уразалин на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с делегацией Республики Казахстан во главе с Акимом Актюбинской области Республики Казахстан Ондасыном Сеиловичем Уразалиным

«Если по сырью и углеводородам Прикаспийская впадина является самым большим нефтедобывающим регионом Казахстана, то борта Каспийской впадины проходят именно по Актюбинской области. По оценкам экспертов, наиболее перспективные разработки углеводородов приходятся на Актюбинскую область», — сказал Уразалин.

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с делегацией Республики Казахстан во главе с Акимом Актюбинской области Республики Казахстан Ондасыном Сеиловичем Уразалиным

«Думаю, что возможности для работы предприятий Татарстана как в части геологоразведки, так и в перспективе по разработке нефтегазовых месторождений очень большие», — добавил он. 

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с делегацией Республики Казахстан во главе с Акимом Актюбинской области Республики Казахстан Ондасыном Сеиловичем Уразалиным

По словам Уразалина, совместный проект татарстанских и казахстанских нефтяников может быть реализован в течение нескольких лет. «Это работа не одного дня, нужно настраиваться на определенную перспективу с учетом логистических возможностей и близости наших регионов. Тем более с учетом того, что у вас большой потенциал наработан в геологии, нефтедобыче и пераработке», — пояснил Уразалин.

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