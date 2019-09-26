Ак Барс Банк вошел в топ-5 российских банков по степени цифровизации

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Фонд «Сколково» и компания VR_Bank оценили топ-30 российских банков по степени цифровизации. По итогам работы в первом полугодии 2019 года Ак Барс Банк занял пятое место в рейтинге.

В исследовании оценивались 4 критерия, которые демонстрируют уровень готовности банка к цифровизации: финансовые показатели, касающиеся расходов на IT, наличие и качество онлайн-сервисов для физических и корпоративных клиентов, количество установок и рейтинг мобильных приложений для физических лиц, качество и скорость обработки обращений в социальных сетях.

Ак Барс Банк — один из немногих банков, который реализовал для клиентов все 4 сервиса, оцениваемые в рейтинге. Для физических лиц банк запустил переводы по Системе быстрых платежей и внедрил функционал для самозанятых, для юридических лиц банк представил онлайн-бухгалтерию и дистанционное открытие счета.

По мнению авторов исследования, кредитные организации на этапе зрелой трансформации бизнеса — в их числе и Ак Барс Банк — будут в дальнейшем определять рыночный ландшафт в банковском секторе.

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