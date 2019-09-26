ХК «Динамо-Казань» одержал победу в полуфинале чемпионата России по хоккею на траве

(Казань, 26 сентября, «татар-информ»). ХК «Динамо-Казань» поборется за первое место в «Финале четырех» чемпионата России по хоккею на траве, информирует пресс-служба Минспорта РТ.

Вчера в полуфинальном матче казанцы одержали победу над тезками из Екатеринбурга — командой «Динамо-Строитель» — 2:0.

Сегодня «Динамо-Казань» ожидают повторные матчи. Казанская команда выйдет на лед в 15.00.

«Заключительные поединки, которые определят судьбу медалей чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд Суперлиги, состоятся 28 и 29 сентября», — информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, чемпионат России по хоккею на траве проводится в Казани с 25 по 29 сентября.

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