Аферисты призывают работающих пенсионеров Казани срочно уволиться, иначе их пенсия не повысится

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Аферисты призывают работающих пенсионеров Казани срочно уволиться, иначе они лишатся индексации к пенсии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин.

«В соответствии с действующим законодательством пенсионер, прекративший трудовую деятельность, начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. Напоминаю, что возобновление индексации пенсии ее получателям, прекратившим трудовую деятельность, и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три полных месяца с даты увольнения», – отметил Эдуард Вафин.

В Пенсионном фонде призывают горожан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

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