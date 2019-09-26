«Понимающий учитель» и цветы для ветеранов: в Автограде чествуют педагогов

(Набережные Челны, 26 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах стартовал марафон по чествованию педагогов, посвященный Дню учителя. Об этом рассказал на совещании в мэрии заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов.

В образовательной сфере Автограда сейчас трудятся 15 тыс. 597 человек, 3 тыс. 602 из них – в школах. В канун Дня учителя, который отмечается в России 5 октября, в городе состоится ряд мероприятий.

Так, 26 сентября и 8 октября пройдут вечера в формате «от всей души», героями которых станут ветераны педагогического труда.

2 октября учителей пригласят на прием к главе города Наилю Магдееву и на гала-концерт во Дворец творчества детей и молодежи. Лучшие педагоги получат свидетельства о том, что они занесены на Доску почета.

Кроме того, планируется, что делегация, включающая 38 человек из числа лучших педагогов города, примет участие в праздновании республиканского Дня учителя, которое состоится в концертном зале Поволжской академии физкультуры и спорта в Казани.

Свой вклад в праздник внесут и школьники. Городской совет учащихся объявил о проведении конкурса «Понимающий учитель». Каждый ученик может проголосовать за одного из 63 кандидатов на почетное звание. Онлайн-выборы проходят до 30 сентября. В прошлом году звания самого понимающего учителя удостоился Эдуард Шафиров из школы № 29, который набрал 1422 голоса.

Замруководителя исполкома завершил свое выступление следующим образом: «Конечно, внимание к педагогическим кадрам не должно выливаться в кампанейщину. Мы должны заботиться о них постоянно. Стараемся это делать. Так, наши 132 педагога получили в этом году санаторно-курортное лечение, 108 учителей отдохнули в пансионате для ветеранов труда. 3 тыс. детей работников отрасли летом съездили в загородные лагеря».

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