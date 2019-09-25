Лилия Галимова: Ежегодное послание Госсовету РТ впервые посетили самозанятые и призеры WorldSkills

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В необычном формате прошло в среду ежегодное послание Президента Татарстана Рустама Минниханова парламенту республики шестого созыва. На него впервые были приглашены рядовые татарстанцы, внесшие свой вклад в развитие республики. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Вчера состоялось ежегодное послание Президента РТ к парламенту Татарстана шестого созыва, в мероприятии приняли участие 760 человек. В этом году было решено изменить формат – в качестве приглашенных участников, по инициативе Рустама Минниханова, были татарстанцы, которые внесли свой вклад в развитие республики», – отметила Лилия Галимова.

По ее словам, в БКЗ имени Салиха Сайдашева были приглашены победители и призеры чемпионата профессионального мастерства WorldSkills-2019, владельцы личных подсобных хозяйств, развивающих сельское хозяйство республики в качестве самозанятых.

«Таким образом, ежегодное послание было построено вокруг роли человека, что нашло абсолютную поддержку у всего зала», – отметила официальный представитель Казанского Кремля.

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