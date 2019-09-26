Под Альметьевском спасли рабочего, ногу которого затянуло в комбайн

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Под Альметьевском спасли 37-летнего рабочего, ногу которого затянуло в комбайн. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 10.10 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в гараже машинно-тракторной станции в Калейкино 37-летнему мужчине затянуло ногу в комбайн», – уточнили в МЧС.

Сотрудники поискового спасательного отряда Альметьевска с помощью гидравлического инструмента освободили ногу пострадавшего, после чего уложили мужчину на носилки и донесли до машины скорой помощи.



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