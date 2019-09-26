Татарстан вошел в топ-3 медиарейтинга по упоминаемости в контексте «майских указов»

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Республика Татарстан заняла второе место в медиарейтинге регионов России по упоминаемости за август в контексте «майского указа N204», сообщает компания «Медиалогия».

Так, индекс популярности республики в СМИ в связи с указом «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года» составил 22981,6. Первое место в августе занял Краснодарский край с индексом 23361,9.

Росту упоминаемости РТ в средствах массовой информации поспособствовали такие события, как проведение заместителем Председателя Правительства РФ Виталием Мутко совещания по реализации в Татарстане национального проекта «Жилье и городская среда»; реализация проекта по оздоровлению Волги (нацпроект «Экология), в рамках которого со дна Нижнекамского и Куйбышевского водохранилищ планируют поднять 21 затопленное судно.

«Сообщалось, что в январе-июне 2019 года в Татарстане введено в эксплуатацию 1,43 миллиона квадратных метров жилья (58,8% от плана на 2019 год по федеральному проекту „Жилье“) — 117,7% к соответствующему периоду 2018 года», — отмечают специалисты, выделяя популярные упоминания в СМИ.

Данные для рейтинга были рассчитаны 25 сентября 2019 года.

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