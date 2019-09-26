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Татар-информ

26 сентября 2019, 19:50

Общество

В Казани по нацпроекту отремонтировали участок улицы Запорожская протяженностью 258 метров

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Общество

В Казани по нацпроекту отремонтировали участок улицы Запорожская протяженностью 258 метров

Во время ремонта оборудованы две искусственные неровности и установлены 33 дорожных знака.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В Приволжском районе Казани по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирован участок улицы Запорожская протяженностью 258 метров, сообщает Миндортранс РТ.

Во время ремонта на участке от улицы Пожарная до улицы Дудинская уложен новый слой асфальтобетона, укреплены обочины, оборудованы две искусственные неровности и установлены 33 дорожных знака. «Дорожникам осталось отремонтировать тротуары и нанести разметку термопластиком», – отмечается в сообщении.

В Казанской агломерации в этом году по нацпроекту запланирован ремонт 86 объектов общей протяженностью 47,3 км. В Казани ремонт выполнен на 74%. В настоящее время работы ведутся на 36 улицах.  

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