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Татар-информ

26 сентября 2019, 12:00

Официальная хроника

Минниханов обсудит перспективы сотрудничества с делегацией Китая в Казани

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Официальная хроника

Минниханов обсудит перспективы сотрудничества с делегацией Китая в Казани

Фото: архив/Регина Гумарова

Гости из Китая посетят ряд крупных предприятий Татарстана и ознакомятся с достопримечательностями Казани.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Делегация из Китая во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу посетит Татарстан 27 сентября. В рамках визита гости встретятся с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Завтра в Казанском Кремле у Президента РТ состоится встреча с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных народных представителей парламента КНР. Господин Ли Чжаньшу прибыл с визитом в Россию, накануне у него состоялась встреча с главой государства Владимиром Путиным», – сказала Галимова.

Ожидается, что делегация из Китая посетит Казанский вертолетный завод, Казанский федеральный университет, совершит экскурсию по Казанскому Кремлю, а позже примет участие в обсуждении перспектив сотрудничества с Татарстаном в сфере вертолетостроения, машиностроения и т. д.

«Татарстан развивает отношения с КНР в рамках крепких российско-китайских отношений», – подчеркнула официальный представитель Казанского Кремля.

 

 

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