«Ребенок не ходит в начальную школу из-за компьютера»: итоги дня психологической помощи в Казани

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Чрезмерное увлечение детей компьютерными играми, внутрисемейные конфликты и трудные взаимоотношения родителей с детьми – с такими проблемами обратились сегодня – в День психологической помощи – жители Татарстана в Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РТ. Об этом сегодня сообщила детский омбудсмен Гузель Удачина.

«Вопросы очень разные. В этот раз обращения связаны с увлечением детьми компьютерными играми. Есть обращение, по которому ребенок в начальной школе уже пропускает уроки, поскольку его невозможно оторвать от компьютера. Это достаточно серьезная проблема. Есть также вопросы, связанные с внутрисемейными конфликтами, где родители находятся в ситуации развода. Родители пытаются правильно выстроить взаимоотношения с ребенком, чтобы минимизировать психотравму, которую он может получить», - рассказала она.

День психологической помощи организован в Казани в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ во второй раз за 2019 год. Впервые он прошел 6 июня. На вторую бесплатную консультацию к психологам по «детским» вопросам записались 24 человека, что в два раза больше, чем три месяца назад. В списке вопросов много обращений, связанных с переходным возрастом детей.

«По мнению родителей, такой переходный период дети переживают в шесть, восемь и 13 лет. На самом деле любой возраст может стать в жизни ребенка переломным. Все это очень индивидуально, и очень важно в этот период родителям оказать соответствующую помощь», – считает Удачина.

В этот раз на прием к психологам записался несовершеннолетний ребенок по вопросу конфликтных взаимоотношений с родителями. То, что ребенок сам заинтересован в выстраивании хороших отношений с родителями, просто здорово, считает детский омбудсмен. На прием к четырем психологам также пришли родители и бабушки детей. Психологическая помощь в течение дня будет оказываться всем бесплатно и конфиденциально. Такие дни психологической помощи Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РТ готов проводить ежемесячно, если у жителей республики будет такая потребность.





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