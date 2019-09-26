Жительница Татарстана «поплатилась» тысячей рублей за оскорбление экс-зятя

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Жительница Татарстана получила штраф в тысячу рублей за оскорбление бывшего зятя. Об этом сообщает Нижнекамская городская прокуратура.

«Было установлено, что еще в конце июня мужчина приехал в село Шереметьевка под Нижнекамском, чтобы повидаться с сыном, который находился у бывшей тещи. В какой-то момент, когда мужчина загружал вещи в багажник авто, между ним и женщиной произошел конфликт, во время которого она оскорбила его», – уточнили в прокуратуре.

Мужчина терпеть такого обращения не стал и обратился в суд. 13 сентября исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 1 по Нижнекамскому судебному району признал экс-тещу виновной по статье «Оскорбление» и назначил наказание в виде штрафа (1 тыс. рублей).



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