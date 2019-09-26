WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

26 сентября 2019, 10:45

Экономика и финансы

Альфа-Банк — в тройке российских банков с лучшей репутацией

Экономика и финансы

Альфа-Банк — в тройке российских банков с лучшей репутацией

Рейтинг «королей имиджа» создавался по инициативе Forbes.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Альфа-Банк вошел в топ-3 российских банков с лучшей репутацией, согласно исследованию, проведённому авторитетной международной компанией Reputation Institute (RI).

Рейтинг «королей имиджа» создавался по инициативе Forbes. Он включает в себя российские компании различных секторов, в том числе — высокие технологии, нефть и газ, аэропорты, ритейл, телекоммуникации, энергетику, химию, а также финансовую сферу.

Альфа-Банк — единственный частный банк, вошедший в тройку лидеров в соответствующей категории. Он занимает уникальное положение на финансовом рынке, пользуясь доверием россиян наравне с крупнейшими государственными банками. Клиентская база Альфа-Банка насчитывает 16,5 млн физических лиц.

«Мы рады, что репутационное лидерство в российском финансовом секторе разделяет частный банк, что является показателем активной конкуренции, от которой, безусловно, выигрывают клиенты. Мы горды этим результатом и выражаем благодарность нашим клиентам за доверие, которое они оказывают Альфа-Банку на протяжении почти 30 лет», — подчеркнула пресс-служба Альфа-Банка.

Альфа-Банк благодарит команду международного исследовательского института Reputation Institute за высокую оценку своей работы. Свое исследование Reputation Institute проводило во втором квартале 2019 года. Эксперты опросили более 2500 человек о деятельности 50 самых крупных и известных российских компаний.

Оценка проводилась по таким критериям, как эмоциональное восприятие, качество продуктов и услуг, корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность, инновационность, условия труда, эффективность и лидерство. По итогам исследования, компании получили 0 до 100 баллов. Результат выше 80 — отличная репутация, 70-79 — сильная, 60-69 — средняя, 40-59 — слабая, менее 40 — плохая.

Reputation Institute был основан американским ученым Чарльзом Фомбраном и профессором роттердамского университета Корнелисом ван Рилом в 1997 году. Организация публикует ежегодные репутационные рейтинги стран и компаний.

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