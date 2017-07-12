В Татарстане фермеры получат гранты на общую сумму более 300 млн рублей

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Крестьянские (фермерские) хозяйства республики получат гранты на сумму более 300 млн рублей на реализацию своих проектов в сельском хозяйстве. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

В ведомстве повели итоги конкурса по отбору проектов для предоставления грантов по ведомственной программе «Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по проекту "Агростартап" в Республике Татарстан на 2019 – 2024 годы».

«На конкурсный отбор поступили 132 заявки, победителями конкурса признаны 103 участника. Они получат гранты в размере от трех до четырех миллионов рублей», – отметил ведущий специалист отдела развития малых форм хозяйствования Минсельхозпрода РТ Дамир Гилязев.

По словам собеседника агентства, общая сумма грантов, которую получат победители конкурса, составит 312,6 млн рублей. «Из этих средств из бюджета республики будет выделено 59,4 млн рублей, из федерального бюджета – 253,2 млн рублей», – уточнил он.

Как заметил Дамир Гилязев, большинство грантов будет направлено на реализацию проектов в отрасли животноводства. К примеру, 32 участника конкурса планируют направить полученные средства на создание и развитие молочных ферм, 17 – ферм по выращиванию и откорму крупного рогатого скота.

Кроме того, предполагается реализовать проекты по таким направлениям АПК, как птицеводство, коневодство, овцеводство, пчеловодство, овощеводство открытого грунта, выращивание плодовых и ягодных культур, производство зерна и кормов, выращивание товарной рыбы, отметили в Минсельхозпроде РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», реализация проекта «Агростартап» позволит создать с 2019 по 2024 год 518 КФХ и не менее тысячи дополнительных рабочих мест, в том числе в текущем году – 60 фермерских хозяйств и 120 рабочих мест.

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