Число нуждающихся в психологической помощи по «детским вопросам» с лета в РТ выросло в два раза

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). День психологической помощи проходит сегодня в Казани в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ. В этот раз на бесплатную консультацию к психологам по «детским» вопросам записались 24 человека, что в два раза больше, чем три месяца назад, в начале лета. Об этом сегодня сообщила детский омбудсмен Гузель Удачина.

«С этого года мы начали практику проведения дней психологической помощи. Традиционной формой нашей работы было оказание правовой помощи – это основное направление нашей деятельности. Но, исходя из анализа обращений, мы поняли, что многих волнуют вопросы из сферы взаимоотношений и воспитания детей, психологические аспекты выстраивания отношений с ребенком. Поэтому мы во второй раз в этом году проводим день психологической помощи. Первый прошел в начале июня», – отметила спикер.

В рамках Дня психологической помощи взрослые и дети могут пообщаться в конфиденциальной обстановке с четырьмя психологами на волнующие их темы, в том числе детско-родительских отношений, отношений со сверстниками, конфликтов в подростковой среде и другим. Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться по телефону 8(843) 236-61-64. Гузель Удачина отметила, что такие дни психологической помощи Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РТ готов проводить ежемесячно, если в них у жителей республики будет потребность.



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