На время проведения матча «Рубин»—«Уфа» ограничат остановку транспорта у Центрального стадиона

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В воскресенье, 29 сентября, на казанском Центральном стадионе состоится футбольный матч между «Рубином» и «Уфой». На время его проведения рядом со стадионом будет запрещена остановка транспортных средств, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

В целом ограничение затронет две улицы: Саид-Галеева и Кремлевская.

Так, с 14.00 — времени начала матча — остановки будут запрещены на участке улицы Саид-Галеева, расположенном в промежутке от улицы Ташаяк до Кремлевской набережной, на участке Кремлевской набережной, от улицы Саид-Галеева до площади Тысячелетия, кроме того, на съезде с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия.

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