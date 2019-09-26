Минниханов: Необходимы современные методы борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В условиях глобализации и быстрого развития ИТ-технологий нужны упреждающие меры борьбы с отмыванием преступных доходов, особенно когда речь идёт о финансировании терроризма. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на Международном семинаре по надзорной деятельности в Казани.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, мероприятие прошло на площадке ГТРК «Корстон», в нем приняли участие заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Хао Цзинхуа, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин и исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.

В своем выступлении Рустам Минниханов напомнил, что Татарстан является одним из ведущих субъектов России по социально-экономическому развитию. Благодаря госпрограммам и проектам в республике активно повышается качество жизни населения. «К сожалению, активно развивающаяся экономика республики притягивает внимание не только потенциальных инвесторов. Борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма, является крайне актуальной», – сказал Президент РТ.

По словам Рустама Минниханова, с подобными проблемами сегодня сталкивается не только Россия, но и весь мир. «Потоки „грязных“ денег формируются в теневой экономике и стремятся проникнуть во все типы организаций, принимающих участие в обороте денежных средств и имущества. В целях развития экономики и финансового сектора необходимо изменить ситуацию, когда значимая часть финансовых ресурсов отвлекается в нелегитимные операции», – подчеркнул Президент РТ.

Рустам Минниханов пояснил, что в Татарстане уделяется особое внимание противодействию легализации доходов, добытых преступным путем, а также перекрытию возможных каналов финансирования терроризма и экстремизма. «Мы имеем конкретные результаты в борьбе с преступлениями, направленными на финансирование экстремистских групп, в налоговой сфере и в финансово-кредитной сфере по сокращению теневого оборота денежных средств», – сказал он.

Президент Татарстана обратил внимание участников семинара на то, что в республике сохраняется положительная динамика снижения сомнительных финансовых операций. «Это - результат совместной работы, проводимой в рамках тесного межведомственного взаимодействия с Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан, органами прокуратуры, правоохранительными и налоговыми органами», – расставил акценты руководитель республики.

V Международный семинар по надзорной деятельности и консультации с частным сектором проходят в Казани с 24 по 27 сентября. На мероприятиях обсуждаются вопросы надзорной деятельности в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также новации в области госрегулирования и финансового мониторинга.

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