В России предложен новый метод борьбы со снегом на дорогах

(Казань, 26 сентября, «татар-информ»). Российские ученые предложили новый метод борьбы со снежными заносами на дорогах, сообщает RT.

«В условиях сильных снегопадов в России недостаточно быстро вывозится снег с проезжей части, что замедляет движение по дорогам и вызывает рост числа пробок», — отмечают специалисты из РосдорНИИ — авторы исследования.

В качестве решения данной проблемы инженеры предложили использовать так называемые «теплые» дороги. Электропроводящий цементобетон, который должен использоваться как основа нового дорожного покрытия, способен растопить лед и снег быстрее обычного, что предотвратит образование огромных сугробов и уменьшит количество пробок и аварий на трассах.

Ученые отметили, что ЭПБ достаточно разместить вдоль краев проезжей части, чтобы растаявшие снег и лед стекали в ливневую канализацию. В то же время на особо сложных участках трассы — мостах, съездах, путепроводах — цементобетон нужно будет уложить по всей ширине проезжей части.

«ЭПБ будет безопасным для пешеходов и водителей, поскольку сверху его предлагается покрывать защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление», — добавляют ученые.

Реализация данного предложения потребует значительных средств, однако новые технологии — альтернативные источники энергии — вполне способны облегчить эту задачу.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.