Жители Казани могут поделиться урожаем тыквы для карвинга и кормления животных

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В Казанском зооботсаду в рамках празднования Хэллоуина состоятся мастер-классы по карвингу – художественной резке овощей. Для этого жителей города просят поделиться с зооботсадом урожаем тыквы. Об этом сообщается в Instagram`e заведения.



Сотрудники зооботсада уточнили, что «спелые и сладкие лакомства» могут быть любых форм и размеров. Если они не подойдут для карвинга, то будут скормлены животным.



«Даров много не бывает – то, что не подойдет для карвинга, будет скормлено животным, которые также не прочь отведать спелого и сладкого лакомства», – уточнили организаторы сбора.



Тыквы принимаются до 20 октября включительно. «Примите, пожалуйста, посильное участие в подготовке», – призвали работники зооботсада.

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