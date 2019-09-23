Жители Казани могут поделиться урожаем тыквы для карвинга и кормления животных

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В Казанском зооботсаду в рамках празднования Хэллоуина состоятся мастер-классы по карвингу – художественной резке овощей. Для этого жителей города просят поделиться с зооботсадом урожаем тыквы. Об этом сообщается в Instagram`e заведения.
Сотрудники зооботсада уточнили, что «спелые и сладкие лакомства» могут быть любых форм и размеров. Если они не подойдут для карвинга, то будут скормлены животным.
«Даров много не бывает – то, что не подойдет для карвинга, будет скормлено животным, которые также не прочь отведать спелого и сладкого лакомства», – уточнили организаторы сбора.
Тыквы принимаются до 20 октября включительно. «Примите, пожалуйста, посильное участие в подготовке», – призвали работники зооботсада.
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Примем в дар тыквы В преддверии праздника Хэллоуин Казанский зооботсад принимает в дар тыквы любых форм и размеров для проведения мастер класса по карвингу. Тыквы принимаются до 20 октября включительно. Примите, пожалуйста, посильное участие в подготовке. Даров много не бывает - то, что не подойдет для карвинга, будет скормлено животным, которые также не прочь отведать спелого и сладкого лакомства.