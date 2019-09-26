Полиглот Дмитрий Петров нашел метод, как выучить татарский язык за 24 урока

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). На видеохостинге YouTube появился цикл телеуроков «Татарский с Дмитрием Петровым». Ведущий программы «Полиглот» на канале «Культура» Дмитрий Петров подобрал универсальный метод изучения татарского языка и готов поделиться им со зрителями. Одним из первых ссылку разместил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Полиглот Петров знает 50 языков, в том числе и татарский!» – написал Минниханов.

Как уточнил корреспонденту ИА «Татар-информ» инициатор проекта, руководитель пресс-службы Президента Татарстана Эдуард Хайруллин, идея подготовить цикл видеоуроков появилась у него после стажировки в Стэнфордском университете. «Осенью 2018 года Президент Татарстана Рустам Минниханов посылал нас обучаться в Стэнфорд и обязал каждого придумать проект, важный для республики. Проблемы с изучением татарского были у всех на слуху и у меня в том числе – не давался он мне. Тогда я и подумал выйти за рамки системы и взглянуть на проблему со стороны. Почему бы не подключить внешнего эксперта, который знает все про языки, разобрался бы сам и научил бы нас», – рассказал Эдуард Хайруллин.

По его словам, совместно с Дмитрием Петровым был отснят курс из 24 уроков по 20 минут каждый. Для подготовки программы была оборудована специальная студия на телеканале «Татарстан-24» и подобран необычный состав участников. Среди них оказались домохозяйка, которая мастерит татарские куклы, реставратор, телеведущая, креативный предприниматель, председатель одного из госкомитетов республики, студентка и даже рэпер из Нигерии. Сам Эдуард Хайруллин тоже выступил в роли учащегося.

Ожидается, что в понедельник премьеру реалити-шоу «Полиглот» покажут на телеканале «Татарстан-24».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.