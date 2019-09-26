В Казани покажут 3D-световое шоу об истории ТВ на фасаде Центра семьи «Казан»

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). 28 сентября в Казани состоится Цифровой праздник, который станет центральным мероприятием, посвященным переходу России на цифровое эфирное телевидение. В Татарстане и еще 20 регионах страны аналоговое телевещание федеральных телеканалов отключат 14 октября – данное событие станет финальной точкой масштабного проекта, сообщают организаторы.

Жителей и гостей столицы РТ в этот день ждет красочное световое шоу на фасаде Центра семьи «Казан», который является одной из главных достопримечательностей города.



Впервые это здание станет экраном для видеомэппинга. На «Казане» покажут десятиминутный 3D-ролик, посвященный истории телевидения в России и преимуществам цифрового эфирного ТВ для зрителей.

По окончании небо осветят залпы салюта, запущенного со смотровой площадки на куполе центра семьи.



Предварит световое шоу флешмоб с участием трех тысяч «цифровых» волонтеров. Они образуют форму бабочки – символа цифрового эфирного телевидения – и с помощью световых браслетов устроят яркое представление.



Начало цифрового праздника запланировано на семь часов вечера.

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