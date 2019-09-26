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Татар-информ

26 сентября 2019, 10:10

Общество

В Казани на время проведения полумарафона перекроют ряд улиц

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Общество

В Казани на время проведения полумарафона перекроют ряд улиц

Зарегистрироваться для участия в забегах можно 2 октября.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). 6 октября на время подготовки и проведения полумарафона в Казани будет введено временное ограничение движения транспорта, информирует пресс-служба мэрии города.

Так, с 7 утра до 12 дня движение будет временно перекрыто в двух направлениях по улице Сибгата Хакима (на отрезке, расположенном в промежутке от улицы Декабристов до проспекта Фатыха Амирхана, а также по направлению от проспекта Фатыха Амирхана до пересечения с улицей Чистопольская), на двух правых полосах движения по улице Чистопольская (от съезда с улицы Сибгата Хакима до съезда на улицу Чистопольская). Кроме того, на это же время проехать будет нельзя по двум правым полосам движения по улице Чистопольская (по направлению от улицы Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Казань Арена»). Полное ограничение движение транспорта будет введено вокруг стадиона «Казань Арена».

На полчаса позже, с 7.30 утра, и до 10 утра будет перекрыт проезд по проспекту Фатыха Амирхана — по направлению от улицы Сибгата Хакима до моста «Миллениум». Также будет полностью приостановлено движение по самому мосту «Миллениум» — по направлению от улицы Сибгата Хакима до съезда на улицу Подлужная.

Далее приостановят движение транспортных средств с 8 утра до 10 утра в двух направлениях по улице Подлужная (от съезда с моста «Миллениум» до улицы Подлужная, дом 17 (жилой комплекс «Европейский»).

На час дольше, с 8.00 до 11.00, нельзя будет проехать в двух направлениях по улице Батурина (от улицы Большая Красная до Кремлевской набережной), а также по Кремлевской набережной (от улицы Батурина до Кировской дамбы).

С семи тридцати до одиннадцати утра запланировано ограничение проезда по одной правой полосе по Кремлевской дамбе (по направлению от заезда с улицы Батурина на улицу Декабристов) и по улице Декабристов (по направлению от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима).

Напомним, что 6 октября в городе будет проведен Казанский полумарафон — забеги на дистанции 10 и 21,1 км. Зарегистрироваться для участия в благотворительном мероприятии (часть вырученных средств будет передана благотворительной социальной гостинице «Дом Роналда Макдоналда» в Казани) можно до 2 октября.

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