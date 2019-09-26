В двух районах Казани временно отключат электричество

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 27 сентября, запланировано временное отключение света в двух районах Казани — Приволжском и Советском, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, в Приволжском районе жители останутся без света с 8 до 18.00. Отключение коснется домов, расположенных по следующим адресам: улица Рихарда Зорге, дд. 57/29, 61, 63, 65, проспект Победы, дом 33. Также оно затронет две улицы поселка Отары — Приволжская, Придорожная — и поселка Петровский — Березовая, Советская, Тупиковая, Центральная.

На час позже, с 9.00 и до 18.00, электричество будет отключено в поселке Дербышки Советского района. Без света останутся жители домов 41, 43 и 45 по улице Мира, а также 10, 12 и 14 по улице Парковая.

Причина временных неудобств — проведение работ по плановому ремонту ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет производиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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