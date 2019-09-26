Следователи выясняют, чьи кости притащили собаки в трамвайное депо в Казани

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Следователи выясняют, чьи кости притащили бродячие собаки в трамвайное депо в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«22-23 сентября на территории трамвайного депо по улице Сибирский тракт в Казани обнаружены останки, предположительно принадлежащие человеку. По предварительным данным, давность останков составляет несколько месяцев», – уточнил Шептицкий.

Кости направили на экспертизу, которая установит причины гибели человека. Местонахождение остальных частей тела выясняется.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



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