В Казани 4 ноября на центральных улицах временно ограничат движение транспорта

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). На центральных улицах Казани 4 ноября будет введено временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Причина вводимых мер — проведение крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Ограничение будет введено по маршруту прохождения — от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

Так, с 10 утра до часу дня проезд и стоянки будут частично ограничены по следующим улицам: Кремлевская (от улицы Чернышевского до площади 1 Мая), Профсоюзная (от улицы Чернышевского до улицы Ташаяк), съезда с площади 1 Мая на отрезке, расположенном от улицы Кремлевская до улицы Право-Булачная, Баумана (от улицы Профсоюзная до улицы Батурина), съезда с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу, Батурина (от Кремлевской дамбы до улицы Дзержинского), Большая Красная (от улицы Япеева до улицы Батурина), Карла Маркса (от улицы Батурина до улицы Япеева), Япеева, (от улицы Дзержинского до улицы Большая Красная (если возникнет необходимость), Миславского (от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского).

Кроме того, на несколько часов, с шести утра до часу дня запланировано частичное ограничение движения транспортных средств по улице Миславского, расположенном на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная.

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