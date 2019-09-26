Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря Татарстана на 4,2 млн рублей в 2019 году

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В 2019 году Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 4,2 млн рублей. Основные нарушения касались содержания территории и организации питания детей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.

В период летней оздоровительной кампании контрольно-надзорный орган Татарстана проверил 118 загородных лагерей и 453 лагеря с дневным пребыванием в период каникул.

«Наибольшую долю выявленных нарушений — 40,7% — составили нарушения, касающиеся содержания территории, 39,2% — нарушения в организации питания, 15% — содержание мест общего пользования, 3,8% — организация питьевого режима, 1,1% — условия размещения; 0,2% — водоснабжение», — отметили специалисты.

Общая сумма штрафов по итогам 2019 года составила 4,2 млн рублей при средней сумме штрафа в 3 тыс. рублей.

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