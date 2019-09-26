В Казани спасатели помогли пожилому мужчине, которому стало плохо, и он оказался запертым дома

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В Казани спасатели помогли 74-летнему мужчине, которому стало плохо, он упал и оказался запертым дома. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 20.28 на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонил мужчина и сообщил, что его пожилой отец не отвечает на звонки и не открывает дверь. У пенсионера проблемы с сердцем и диабет», – уточнили в МЧС.

Прибывшие по вызову спасатели ЗПСО № 2, получив разрешение о полиции, вскрыли дверь квартиры шанцевым инструментом. Внутри на полу лежал 74-летний мужчина, которому нужна была экстренная медпомощь.

Пенсионера уложили на носилки и донесли до машины скорой помощи, где передали медикам.

В МЧС напоминают, что в квартирах, где проживают пожилые люди и инвалиды, на дверях не должно быть щеколд или защелкивающихся замков. Обязательно у родственников должен быть запасной комплект ключей, чтобы в любой момент можно было попасть внутрь. Можно дополнительный ключ дать соседям.





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