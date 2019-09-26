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Татар-информ

26 сентября 2019, 08:19

Духовная жизнь

В Татарстане отметят 150-летие основательницы первого в России женского медресе Мухлисы Буби

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Духовная жизнь

В Татарстане отметят 150-летие основательницы первого в России женского медресе Мухлисы Буби

На конференции обсудят тему роли мусульманской женщины в развитии общества в годы жизни Мухлисы Буби и сегодня.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). 5 октября в Агрызском мухтасибате ДУМ РТ состоится научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения основательницы первого в России женского медресе и женщины-казыя Мухлисы Буби, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«В конференции примут участие около 200 делегатов из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Оренбурга, Москвы»,— говорится в сообщении.

На конференции обсудят тему роли мусульманской женщины в развитии общества в годы жизни Мухлисы Буби и сегодня. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет конкурс эссе «Минем гаиләм тарихында Иж-Бубый мәдрәсәсесенең эзләре» и конкурс детских рисунков «Моя любимая мечеть».

Основательница первого в России женского медресе и женщина-казый Мухлиса Буби родилась 6 марта (по старом стилю — 21 февраля) в 1869 году в селе Иж-Буби Сарапульского уезда Вятской губернии (ныне Агрызский район РТ) в семье муллы. В 1917 году на I Всероссийском мусульманском съезде Мухлиса Буби ее избрали членом ЦДУМ и кади, или же казыей — шариатской судьей. С 1917 года Мухлиса руководила в Уфе отделом по семейным делам ЦДУМ, занималась работой по обращению в ислам. 30 ноября 1937 г. Мухлиса Буби была приговорена НКВД к расстрелу. Постановлением Президиума Верховного суда БАССР от 23 мая 1960 года ее оправдали и реабилитировали посмертно.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Казани пройдет IX Международный форум «Ислам в мультикультурном мире».

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