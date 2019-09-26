Жители сел Елабужского района собирают овощи для малоимущих семей

(Елабуга, 26 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Свыше двух тонн овощей собрали жители села Морты Елабужского района Татарстана для малоимущих земляков. Все собранное они передали в Соборную мечеть Елабуги, сообщили в районном мухтасибате.

В мечетях города и района сегодня идет сбор гушр-садаки в поддержку малоимущих и нуждающихся семей. Любой желающий может пожертвовать часть своего урожая, собранного в подсобных хозяйствах. Принимаются такие овощи, как картофель, свекла, капуста, лук и морковь. Также в качестве гушр-садаки малоимущим можно передать соленья и варенья. Все собранное представители мечетей организованно передадут нуждающимся.

При этом местные жители помогают не только елабужанам, но и соседям. Например, жители деревни Дюм-Дюм Елабужского района все вместе собрали овощи и отвезли в медресе Мамадыша. Как заметили в Соборной мечети Елабуги, многие сами раздают гушр-садаку соседям и одиноким людям.

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