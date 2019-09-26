В Елабуге пройдут бесплатные показы польских фильмов в рамках фестиваля «Висла»

(Елабуга, 26 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабуга впервые примет фестиваль польских фильмов «Висла». Кинофорум стартует сегодня, 26 сентября.

Открытие мероприятия и сами кинопоказы будут организованы в кинотеатре «Иллюзион», сообщили в районном Управлении культуры.

«Висла» – это один из крупнейших фестивалей национального кинематографа в мире. Он проходит в 58 городах 14 стран мира. В этом году показы мероприятия состоятся в 25 российских городах.

В Елабуге фестиваль откроет картина «Помилование» Яна Якуба Кольского. Показы в «Иллюзионе» продолжатся до 28 сентября. Помимо «Помилования», вниманию местной публики будут представлены фильмы «Эскадрилья 303» и «Клуб бродяг».

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