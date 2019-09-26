В елабужском Университете третьего возраста стартует новый учебный год

(Елабуга, 26 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Управление Пенсионного фонда по Елабужскому району объявило о наборе студентов в Университет третьего возраста. Занятия стартуют в октябре и будут проходить на базе Елабужского института КФУ.

Сейчас ведется формирование групп по интересам. Занятия, как и в прежние годы, будет вестись по нескольким направлениям. Среди них – основы компьютерной грамотности, психология, школа правовых знаний, здоровый образ жизни.

В прошлом году участниками проекта стали свыше 120 слушателей, которые обучались по пяти направлениям.

Как пояснили в управлении ПФР, слушателями университета могут стать лишь неработающие пенсионеры. Обучение для них является бесплатным. Телефон для справок: 7-91-56.

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