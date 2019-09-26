Семь студентов представят Татарстан на Всероссийском форуме педагогических отрядов

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Семь студентов представят Татарстан на VI Всероссийском форуме студенческих педагогических отрядов, который пройдет со 2 по 5 октября во Всероссийском детском центре «Орленок». Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения организации «Российские студенческие отряды».

Всего участниками мероприятия станут 400 представителей молодежи из 45 регионов России. Помимо членов студотрядов, среди них будут сотрудники детских оздоровительных лагерей и центров федерального значения, а также вожатые.

Будут организованы круглые столы, дискуссионные площадки и мастер-классы, пройдет стратегическая сессия. Кроме того, состоятся конкурсы профессионального мастерства и будут определены лучшие вожатые.

«Хочется отметить уникальность и значимость площадки проведения форума – это ВДЦ “Орленок“, который готов не только принять гостей, но и поделиться своим опытом, методическими наработками и знаниями», – прокомментировала предстоящее событие руководитель направления педагогических отрядов в «Российских студенческих отрядах» Екатерина Шальнева.

Организуют мероприятие Министерство науки и высшего образования РФ, Всероссийский детский центр «Орленок» и молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды».

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