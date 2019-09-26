Фестиваль «Добро там, где ты» на Кремлевской набережной наполнит жителей Казани позитивом

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). 28 сентября на Кремлевской набережной состоится фестиваль «Добро там, где ты». На фестивале каждый соприкоснется с настоящим искусством доброты, зарядится позитивом и морем положительных эмоций, сообщают организаторы.



В этот день будет работать площадка добрых дел, лекторий, ярмарка мастеров, площадка вкусной еды. В программу фестиваля также включены мастер-классы, книжная ярмарка и многое другое.



На сцену в этот день выйдут ВИА «Волга-Волга», Юлия Рахманюк, «Небо Дом», группа Sha, Айгуль Зарипова, Марат Кошевой. Кроме того, в концертной программе примут участие Мария Семенова, Академия Игоря Крутого.



Начало фестиваля запланировано на час дня, он продлится до 15.00. Вход для всех свободный.

В этот же день, 28 сентября, в литературном музее Габдуллы Тукая и на исторической Юнусовской площади впервые пройдет Праздник картошки, или «Бэрэнгефест», на котором приготовят самое большое блюдо из картофеля.

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