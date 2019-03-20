Минниханов примет в Казанском Кремле делегацию из Казахстана и наградит призеров WorldSkills-2019

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретится с делегацией Актюбинской области Казахстана, а также проведет чествование победителей, призеров и экспертов чемпионата WorldSkills-2019, которые представляли на соревнованиях нашу республику. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует встречу с делегацией Республики Казахстан во главе с Акимом Актюбинской области Ондасыном Уразалиным», — отметили в пресс-службе.

Встреча с гостями из Казахстана запланирована в резиденции Рустама Минниханова в Казанском Кремле. Стоит отметить, что Актюбинская область стала третьим регионом Казахстана, с которым у Татарстана заключено соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в 2017 году в рамках XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске.

Во второй половине дня Президент Татарстана планирует провести чествование победителей, призеров и экспертов 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который состоялся в августе 2019 года в Казани. Как уточнила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, всем участникам будут вручены денежные премии и ценные призы.

Для участия в чемпионате от Татарстана в национальную сборную было отобрано 15 конкурсантов, которые были представлены в 14 компетенциях. Трое из них получили золотую, серебряную и бронзовую медали. Еще 8 конкурсантов получили медальоны за мастерство. Всего в состязаниях мирового чемпионата WorldSkills-2019 приняли участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязались в 56 компетенциях. Соревнования посетили 272 тыс. человек.

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