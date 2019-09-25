Проект «Агрокласс» возрождается в Татарстане: школьникам из сел прививают любовь к труду на земле

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Этой осенью агроклассы открылись в девяти общеобразовательных школах Балтасинского района Татарстана. Подготовка ребят ведется по дисциплинам агротехнологического, технического, экономического и лесотехнического профилей. Данный проект должен решить проблему нехватки молодых специалистов в сельскохозяйственной отрасли.

Вопрос обеспечения квалифицированными кадрами в сфере агропромышленного комплекса держится на контроле Правительства Татарстана. Создать рабочую группу с участием специалистов Минсельхоза РТ, представителей вузов и аграрного университета, чтобы проанализировать ситуацию с подготовкой кадров для АПК и нехваткой на селе специалистов, поручил Президент РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ в конце 2018 года. По словам Рустама Минниханова, у молодых специалистов должна быть мотивация к тому, чтобы вернуться в село.

«Если не будет достойной зарплаты, не будет государственной поддержки, то ничего не будет, — сказал он. — Надо изучить производительность труда в сфере животноводства, растениеводства. Нужен соцпакет, нужно жилье молодым специалистам. В целом тут нужна комплексная поддержка. Как работать на селе, если нет агрономов, нет ветеринарных врачей? Мы должны понимать, что за 15 тыс. руб. на селе специалисты оставаться не будут».

Кроме того, по словам Президента РТ, главам районов важно понять, что из города никто на село не поедет работать, необходимо, чтобы ребята из районов отучились и вернулись на работу в родной район.

«Должна быть целевая подготовка, молодежь должна быть мотивирована, чтобы вернуться и работать на селе. Чтобы работа на селе стала привлекательной и перспективной, у молодых специалистов должно быть кадровое продвижение», — отметил Президент РТ.

Отрасли требуется 700 специалистов

По статистике, средняя зарплата специалиста-агрария в сельской местности сейчас составляет 60% от общего уровня по Татарстану. Таким образом, если средняя зарплата по республике 33 тыс. рублей, то в сельском хозяйстве она составляет 20-21 тыс. рублей. Кроме того, условия жизни в крупных городах и в сельской местности разные. На селе у молодых людей нет возможности провести культурно свой досуг, там нет крупных развлекательных и торговых центров, не везде проложены хорошие дороги. Поэтому в данном вопросе необходимо провести комплексную работу. Проект «Агрокласс» — одна из важных ступеней на пути повышения престижа работы сельских тружеников.

«Лет 10 – 12 назад в Татарстане существовало большое аграрное движение, школы молодых фермеров создавались почти в каждом районе. В республике насчитывалось более 60 таких школ. К сожалению, со временем профильное аграрное образование в школах затухло. Сейчас мы его стараемся возродить, но в другой форме — под шефством аграрных вузов, и в первую очередь под эгидой Казанского государственного аграрного университета», — рассказал ИА «Татар-информ» начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхозпрода РТ Наиль Хамидуллин.

Собеседник отметил, что сельскохозяйственная отрасль республики испытывает острую нехватку в молодых кадрах. На сегодняшний день в районах республики открыты вакансии для 700 специалистов, и это без учета механизаторов и животноводов. Существует нехватка в агрономах, зоотехниках, инженерах. Чтобы привлечь молодежь на село, реализуются профориентационные проекты в детсадах и школах.

«Необходимо, чтобы с первого класса ребенок рос в среде аграрных профессий, чтобы он мог осознанно выбрать будущую профессию и обладал базовыми компетенциями к окончанию школы. Для этого реализуется проект „Агрокласс“. Наша мечта — чтобы в сельскохозяйственной отрасли не осталось свободных вакансий, чтобы везде работали молодые специалисты. Если мы через семь-восемь лет придем к этому, то это будет успех», — отметил Хамидуллин.

Согласно его данным, на сегодняшний день в республике есть одна-единственная аграрная школа, где благодаря энтузиазму директора на протяжении ряда лет сохранилась профильная подготовка школьников по аграрным специальностям. Это Матюшинская средняя общеобразовательная Верхнеуслонского района.

120 трактористов за три года

Проект «Агрокласс» в Матюшинской средней общеобразовательной школе реализуется с 2004 года. Именно тогда благодаря совместному постановлению Минсельхозпрода РТ и Минобра РТ здесь открылась школа молодого фермера, а с 2014 года создан учебный центр профессиональной подготовки. В этом центре старшеклассники и работающая молодёжь Верхнеуслонского и соседних районов осваивают профессию тракториста-машиниста. За три года центр выпустил 120 трактористов, половину из которых составляют ученики школ, а оставшуюся часть — рабочая молодежь. Молодые люди восполняют дефицит аграриев на селе. Двое выпускников центра за добросовестный труд во время уборочной страды получили личную благодарность Президента РТ.

«Курсы трактористов у нас двухгодичные. Занятия в учебном центре проводятся во время каникул весной, летом, осенью и зимой. Летом молодые люди отрабатывают на сельхозпроизводствах 108 часов практики. После каждого семестра курсанты сдают зачеты. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, по результатам которого слушателю выдается документ о получении квалификации», — рассказал директор Матюшинской средней общеобразовательной школы Ильдус Шарафеев.

В 2017 году Матюшинская средняя школа выиграла грант на Всероссийском конкурсе инновационных проектов в размере 1 млн рублей. На эти средства был приобретен тренажер трактора. Теперь учащиеся школы молодого фермера осваивают на нем навыки безопасного вождения. В июле текущего года школа выиграла еще один грант в конкурсе социальных и культурных проектов на создание швейного цеха «Уют» в учебном центре профессиональной квалификации. В 2017-2018 годах в учебном центре были впервые организованы курсы водителей внедорожных мототранспортных средств, права на данную категорию получили четыре курсанта. Умение управлять таким внедрожником поможет молодым людям при ведении фермерского хозяйства.

«В дальнейшем планируем расширить спектр профессий, на которые необходимо обучить сельскую молодежь, для нашего района это электромонтер, сварщик, пчеловод, хозяйка усадьбы. Также мы хотим на базе школы открыть машинно-тракторную станцию с тракторами, комбайнами, посевными агрегатами. В этом случае у нас бы укрепилась материально-техническая база, и мы бы смогли помогать фермерским хозяйствам района, у которых нет такой техники. Мы бы выполняли сельскохозяйственные работы — от посева до уборки. Многие наши педагоги имеют специальность тракториста, а ученики получили бы возможность на базе школы проходить производственную практику», — поделился планами Шарафеев.

Кроме того, Матюшинская средняя общеобразовательная школа планирует оборудовать кабинеты для обучения сварщиков. Директор школы считает, что обучение рабочим специальностям поможет в вопросе профориентации тех школьников, которые по каким-либо причинам не смогли сдать ЕГЭ. В течение года после провала на экзамене такие ребята могут осваивать здесь новые компетенции, параллельно проходя подготовку к пересдаче экзамена.

«Мы верим, что государство повернется к селу лицом. Стране и республике нужна качественная сельскохозяйственная продукция и, соответственно, кадры для сельского хозяйства. Подготовка таких кадров — перспективное направление», — заключил Шарафеев.

Проект «Агрокласс» будет тиражирован в районах

В этом году проект «Агрокласс» реализуется в Татарстане Минсельхозпродом РТ совместно с Минобром РТ и Казанским государственным аграрным университетом в качестве эксперимента в Балтасинском районе. Профильные классы уже появились в Бурбашской, Мало-Лызинской, Нуринерской, Нурминской, Ципьинской средних школах, Средне-Кушкетской средней школе им. Исаева, Карадуванской гимназии им. Баки Зиятдинова, Пижмаринской основной школе и Салаусском многопрофильном лицее, их будет курировать Казанский аграрный университет.

«Подготовка к организации аграрных классов велась с начала года. В июне директора ряда школ района побывали в нашем университете, тогда же были подписаны договоры о сотрудничестве и совместной работе по ранней профориентации школьников. Главная цель реализации проекта — подготовка специалистов для отраслей сельского хозяйства республики, содействие обеспечению предприятий АПК высококвалифицированными кадрами», — рассказала руководитель Центра довузовского образования и трудоустройства выпускников Казанского государственного аграрного университета Гузель Фассахова.

Занятия во внеурочное время проводят учителя школ и преподаватели Казанского государственного аграрного университета. Сотрудничество школ и вуза поможет школьникам в профессиональном самоопределении и выборе профессий сельскохозяйственного направления. Если опыт организации таких профильных классов окажется успешным, то он может быть масштабно тиражирован.

«Проект направлен на привитие интереса и любви у молодых людей к труду на селе. По итогам этого учебного года будет проведен анализ его реализации и подготовлены рекомендации по распространению полученного опыта в других районах. Однако данный вопрос зависит от желаний самих сельскохозяйственных предприятий. Наверняка, сельские районы нас поддержат. Следующими районами, которые подключатся к проекту „Агрокласс“, станут Актанышский, Атнинский, Арский», — отметил Наиль Хамидуллин.

Предполагается, что в комплектовании агроклассов в дальнейшем будут участвовать аграрные предприятия. В специализированных классах будет проводиться работа по профориентации и подготовке школьников по востребованным сельскохозяйственным специальностям. Здесь будут учить на инженеров, техников, агрономов, экономистов, бухгалтеров. Классы будут оборудованы мультимедийным оборудованием и электронными учебниками. Занятия будут проходить в интересной, игровой форме. Кроме того, для ребят во время каникул будут организованы экскурсии в аграрный университет и на отраслевые предприятия.

12 тысяч ребят познакомились с аграрными профессиями

Активное участие в реализации республиканского проекта «Агрокласс» принимают участие специалисты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. Благодаря проделанной профориентационной работе около 12 тысяч школьников познакомились с аграрными профессиями и особенностями работы сельхозпредприятий.

В целевом проекте «Агрокласс», проводимом профессиональными психологами, тренерами и педагогами в форме профориентационных тренингов-игр в 2014 – 2016 годах приняли участие 7,4 тысяч детей дошкольного возраста и ученики Сабинского, Пестречинского, Кайбицкого и Аксубаевского районов. В 2017 году еще 3,8 тыс. школьников Тюлячинского, Азнакаевского и Бугульминского районов в соответствии со специально разработанными экскурсионными маршрутами, иллюстрирующими различные профессии агропромышленного комплекса, познакомились с аграрными профессиями и особенностями работы сельхозпредприятий.

Для повышения престижа сельскохозяйственного работника и его социального статуса в Татарстане были созданы социальные видеоролики. Первая серия роликов посвящена успешным представителям аграрных специальностей. Во второй старшеклассники сельских школ от своего имени рассказывают о любви к малой родине и делятся планами стать специалистами АПК. Все ролики сняты на двух государственных языках: русском и татарском, и выложены на сайте Аграрного молодежного объединения РТ, а также во «ВКонтакте» и на Youtube.

Материал подготовлен при содействии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

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