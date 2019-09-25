Лыжники-гонщики со всего Татарстана поборются за победу в Заинске

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Сегодня и завтра, 26 и 27 сентября, спортивно-оздоровительный центр «Ялта-Зай» примет чемпионат Татарстана среди лыжников-гонщиков, передает «Заинск-информ».

Спортсмены будут состязаться на лыжероллерах. Первый старт состоится 26 сентября в 11 часов после церемонии открытия соревнований.

Гонки будут проходить в свободном стиле. Кроме того, будет организован кросс без шиповок.



«Традиционно осенний чемпионат является для лыжников Татарстана своеобразной проверкой своих сил перед началом соревновательного сезона», – отмечает издание.

Помимо этого, 28 сентября в Заинске пройдут соревнования по волейболу в рамках Спартакиады муниципальных служащих РТ. В этом виде спорта будут состязаться женские команды из 14 районов республики. Игры пройдут в спортивно-оздоровительном центре.

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