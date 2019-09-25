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Татар-информ

26 сентября 2019, 04:13

Сельское хозяйство

Заинские сельскохозяйственные ярмарки переедут на новое место

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Сельское хозяйство

Заинские сельскохозяйственные ярмарки переедут на новое место

Фото: zainsk-inform.ru

Местом проведения ярмарок станет территория агропромышленного парка.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). С 28 сентября в Заинске стартуют осенние сельскохозяйственные ярмарки, передает «Заинск-информ».

В текущем сезоне торговля будет вестись на новом месте. Местом проведения ярмарок станет территория агропромышленного парка. Они будут работать с 7 часрв утра каждую субботу.

Помимо фермеров и сельчан, свои товары смогут продавать и садоводы. До торговой площадки с 6 часов утра до полудня будет курсировать автобус по маршруту «35 квартал –  Новый город – Агропромпарк». Проезд для всех граждан бесплатный.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на осенней ярмарке в Агрызе из желающих купить продукты выстроилась большая очередь.

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