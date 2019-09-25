Заинские сельскохозяйственные ярмарки переедут на новое место

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). С 28 сентября в Заинске стартуют осенние сельскохозяйственные ярмарки, передает «Заинск-информ».



В текущем сезоне торговля будет вестись на новом месте. Местом проведения ярмарок станет территория агропромышленного парка. Они будут работать с 7 часрв утра каждую субботу.



Помимо фермеров и сельчан, свои товары смогут продавать и садоводы. До торговой площадки с 6 часов утра до полудня будет курсировать автобус по маршруту «35 квартал – Новый город – Агропромпарк». Проезд для всех граждан бесплатный.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на осенней ярмарке в Агрызе из желающих купить продукты выстроилась большая очередь.

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