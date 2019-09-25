На фестивале «Вожатый. Перезагрузка» в Елабуге выбрали лучшего вожатого ПФО

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В елабужском лагере «Буревестник» состоялся фестиваль педагогического мастерства и творчества «Вожатый. Перезагрузка» Приволжского федерального округа среди студенческих педагогических отрядов. В мероприятии приняли участие 100 бойцов студенческих отрядов из Удмуртии, Саратова и Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Штаба студотрядов РТ.



Цель конкурса – повысить уровень педагогического мастерства вожатых и обменяться опытом между вожатыми Приволжского федерального округа.





В рамках фестиваля был проведен конкурс педагогического мастерства «Лучший вожатый 2019», который включал в себя заочный, очный этапы, Единый вожатский экзамен, мастер-класс, самопрезентацию, а также видеоролик «Кинолента вожатого».



По итогам заочного и очного этапов конкурса жюри определил победителя, набравшего в сумме наибольшее количество баллов по всем конкурсным испытаниям.





Семь вожатых боролись за звание лучшего. Все конкурсанты проявили себя как истинные профессионалы и знатоки своего дела. Победа досталась Эльвине Гиззатуллиной из СПО Ignis; второе место завоевала Эльвина Кутлуюлова из СПО «Дельта»; замкнула тройку призеров Марина Сингатуллина.





Победители и участники конкурса были награждены дипломами и памятными призами.





Для повышения компетентности вожатых проводились мастер-классы по личностному развитию, по взаимодействию с детьми, по выстраиванию отношений в отряде. Также во время фестиваля участники разрабатывали и защищали проекты по различным направлениям.

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