На фестивале «Вожатый. Перезагрузка» в Елабуге выбрали лучшего вожатого ПФО

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В елабужском лагере «Буревестник» состоялся фестиваль педагогического мастерства и творчества «Вожатый. Перезагрузка» Приволжского федерального округа среди студенческих педагогических отрядов. В мероприятии приняли участие 100 бойцов студенческих отрядов из Удмуртии, Саратова и Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Штаба студотрядов РТ.
Цель конкурса – повысить уровень педагогического мастерства вожатых и обменяться опытом между вожатыми Приволжского федерального округа.
В рамках фестиваля был проведен конкурс педагогического мастерства «Лучший вожатый 2019», который включал в себя заочный, очный этапы, Единый вожатский экзамен, мастер-класс, самопрезентацию, а также видеоролик «Кинолента вожатого».
По итогам заочного и очного этапов конкурса жюри определил победителя, набравшего в сумме наибольшее количество баллов по всем конкурсным испытаниям.
Семь вожатых боролись за звание лучшего. Все конкурсанты проявили себя как истинные профессионалы и знатоки своего дела. Победа досталась Эльвине Гиззатуллиной из СПО Ignis; второе место завоевала Эльвина Кутлуюлова из СПО «Дельта»; замкнула тройку призеров Марина Сингатуллина.
Победители и участники конкурса были награждены дипломами и памятными призами.
Для повышения компетентности вожатых проводились мастер-классы по личностному развитию, по взаимодействию с детьми, по выстраиванию отношений в отряде. Также во время фестиваля участники разрабатывали и защищали проекты по различным направлениям.