Имам-мухтасиб Нижнекамска: «Сирийским детям подарили шоколадки “Аленка”»

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Имам-мухтасиб Нижнекамска Салих хазрат Ибрагимов поделился впечатлениями от поездки в Дамаск, где на днях после реконструкции открыли школу, ранее пострадавшую от боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



По словам имам-мухтасиба, сирийцев отличает открытый и дружелюбный характер. Приветливые гости приглашали в свои дома россиян, чтобы угощением выразить благодарность за восстановление школы.





«Все мероприятие, несмотря на международный уровень и присутствие больших начальников, получилось очень трепетным и добрым», – заметили в нижнекамской Соборной мечети.



Сирийские дети спели песни на русском языке, а россияне порадовали их шоколадками «Аленка».





«Детям Сирии от религиозных общин России сделан добрый, светлый и полезный подарок», – отмечается в сообщении.



Благодаря усилиям неравнодушных представителей российских конфессий было собрано около 20 млн рублей для восстановления школы на тысячу детей в Дамаске.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.